Первый замминистра АПК Прикамья покинет должность

В руководстве министерства агропромышленного комплекса Пермского края произойдут изменения. С должности первого заместителя министра уйдет Алеся Киласония, занимавшая должность ее с конца сентября 2023 года. Данные о ней уже исчезли из раздела «Структура» на сайте минагро. По информации источника, госпожа Киласония покидает пост первого замминистра в связи с изменением организационной структуры министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минагро Пермского края Фото: Минагро Пермского края

До назначения на должность первого замминистра Алеся Киласония с 2020 года занимала пост заместителя директора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк». В министерстве она курировала работу управления инвестиций.