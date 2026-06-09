Stellantis отозвала более 1,3 млн автомобилей Jeep из-за риска возгорания

Автомобильный концерн Stellantis отзывает более 1,3 млн внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из-за риска возгорания. Компания призвала владельцев машин парковаться подальше от зданий или других авто. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление Stellantis.

Отзыв касается моделей Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021-2025 годов. В них выявили проблемы с электрическим соединением в проводке насоса электрогидравлического усилителя руля. Это может спровоцировать перегрев, и машина загорится. Stellantis уже известно об одном случае травмирования человека, связанном с такой неисправностью авто.

По данным Stellantis, отзыв касается почти 1,08 млн машин в США, 106 тыс. — в Канаде, 23 тыс. — в Мексике и около 125 тыс. — на других рынках по всему миру. Автомобили планируют отозвать не позднее июля.