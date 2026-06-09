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обновлено 10:48

КПРФ и «Новые люди» определились с кандидатурами новых членов крайизбиркома

Региональные отделения КПРФ и «Новых людей» внесли в краевое законодательное собрание предложения о новых членах крайизбиркома от своих партий. Об этом сообщает URA.ru. Коммунисты делегировали полномочия члену крайкома Леониду Любимову, «Новые люди» — Евгению Горбушину. Депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры на заседании 18 июня.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Леонид Любимов известен адвокатской деятельностью. Он участвовал в выборах в краевой парламент по округу №2 в 2020 году. Тогда ему отказали в регистрации из-за неточности в сведениях о доходах, которую он не устранил в установленный срок. Господин Любимов известен критическими публикациями на своих страницах в соцсетях по теме выборов. 

Евгений Горбушин занимает пост замначальника отдела ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». С 2021 года — член ТИК №1 Свердловского района Перми от «Новых людей». С 2015 по 2019 год работал помощником главы Перми Дмитрия Самойлова.