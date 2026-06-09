ФСБ предотвратила теракт в ульяновской колонии на Курбан-байрам

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области совместно с оперативниками УФСИН предотвратили нападение на сотрудников исправительного учреждения. Злоумышленник, отбывающий наказание в колонии региона, планировал совершить массовое убийство работников ИК в дни празднования Курбан-байрама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Речь идет о гражданине России 1985 года рождения, ранее осужденном за тяжкое преступление.Установлено, что он является сторонником международной террористической организации, запрещенной на территории РФ. Действуя в одиночку, злоумышленник готовил теракт на почве религиозной ненависти, при этом, как подчеркивают в ведомстве, своими действиями он пытался «пошатнуть устои традиционного ислама».

Силовики задержали предполагаемого злоумышленника, когда он готовился совершить преступление. Следственным отделом УФСБ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Георгий Портнов