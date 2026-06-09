В Татарстане представили законопроект о поддержке производителей сахаросодержащих напитков. Об этом накануне в Государственном Совете Татарстана сообщил депутат Руслан Нигматулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане представили проект о поддержке производителей лимонадов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане представили проект о поддержке производителей лимонадов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ предусматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, связанного с производством и продажей лимонадов и других напитков на основе воды с добавлением сахара, меда или сиропа. На энергетики мера распространяться не будет.

Как пояснил господин Нигматулин, после изменений в Налоговом кодексе в 2022 году сахаросодержащие напитки стали подакцизными товарами, из-за чего предприятия автоматически лишились права на господдержку. Принятые в этом году изменения федерального законодательства позволили регионам вернуть такую возможность.

Законопроект поддержали депутаты Госсовета республики.

Анна Кайдалова