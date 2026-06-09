Кратковременные дожди прогнозируются в Удмуртии на этой неделе

С 9 по 11 июня в Удмуртии прогнозируются кратковременные дожди. Температурный фон в ближайшие дни немного понизится. Его повышение ожидается во второй половине недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Днем 9 июня температура воздуха составит +19..+24°С.10 июня до обеда столбик термометра покажет +7..+12°С, после — +18..+23°С

11 июня установится ветреная погода. Ночью температура воздуха остановится на отметке +8..+13°С, днем — +21..+26°С. В выходные дни потеплеет до +22..+27°С.