В Кирове собирают деньги на памятник Вятской лошади

В Кирове продолжается проект по установке памятника Вятской лошади в Кирове. Об этом сообщил бывший губернатор Кировской области Никита Белых.

По его словам, инициативная группа выпустила футболки и джинсы с символикой проекта. Вырученные средства планируют направить на создание памятника. Господин Белых заявил, что информация о сборе и расходовании денег будет открытой.

Идею установки памятника экс-губернатор впервые поддержал в ноябре прошлого года, отметив тогда, что проект потребует серьезной подготовки и финансирования.

Анна Кайдалова