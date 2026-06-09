В Самарской области возбудили дело о незаконной добыче 38 экземпляров рыб

В Самарской области возбудили уголовное дело по п. в ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним) в отношении 59-летнего жителя Отрадного. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в вечернее время возле села Страхово. Он на Кутулукском водохранилище, используя запрещенное орудие лова — «сеть», незаконно выловил 38 экземпляров различных пород рыб (карася, леща, окуня, плотвы, линя). Общая стоимость ущерба, причиненного биологическим ресурсам, составила около 34,5 тыс. руб.

Задержанный признал вину. Водные биоресурсы передали на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, так как эксперт вынес заключение о невозможности возвращения рыб в естественную среду обитания.

Руфия Кутляева