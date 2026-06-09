В США погиб историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Погиб Гордон С. Вуд — американский историк, исследователь Американской революции XVIII века и ранней истории США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь Эми Вуд. Лауреату Пулитцеровской премии было 92 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд и президент США Барак Обама

Фото: Pablo Martinez Monsivai / AP Историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд и президент США Барак Обама

Фото: Pablo Martinez Monsivai / AP

По словам дочери господина Вуда, он умер в больнице после того, как в Ист-Провиденсе в штате Род-Айленд его сбила машина. Мужчина попал под колеса, когда переходил парковку супермаркета, уточняет The Guardian. Водитель остался на месте ДТП и сотрудничал со следствием.

Гордон Вуд родился в ноябре 1933 года в Конкорде, штат Массачусетс. Защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете. После учебы преподавал в Гарварде, Мичиганском и Брауновском университетах. В 1993 году Гордон Вуд был удостоен Пулитцеровской премии по истории за книгу «Радикализм американской революции». За книгу «Создание Американской республики, 1776–1787» он получил премию Бэнкрофта в 1970 году. В 2010 году президент Барак Обама наградил его Национальной гуманитарной медалью.