В США погиб историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд
Погиб Гордон С. Вуд — американский историк, исследователь Американской революции XVIII века и ранней истории США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь Эми Вуд. Лауреату Пулитцеровской премии было 92 года.
Историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд и президент США Барак Обама
Фото: Pablo Martinez Monsivai / AP
По словам дочери господина Вуда, он умер в больнице после того, как в Ист-Провиденсе в штате Род-Айленд его сбила машина. Мужчина попал под колеса, когда переходил парковку супермаркета, уточняет The Guardian. Водитель остался на месте ДТП и сотрудничал со следствием.
Гордон Вуд родился в ноябре 1933 года в Конкорде, штат Массачусетс. Защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете. После учебы преподавал в Гарварде, Мичиганском и Брауновском университетах. В 1993 году Гордон Вуд был удостоен Пулитцеровской премии по истории за книгу «Радикализм американской революции». За книгу «Создание Американской республики, 1776–1787» он получил премию Бэнкрофта в 1970 году. В 2010 году президент Барак Обама наградил его Национальной гуманитарной медалью.