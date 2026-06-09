В Самарской области 92 предприятия получили замечания к планам работы во время штиля

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила разработки планов снижения выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ): штиль, туман, температурная инверсия. 92 документа (33%) были возвращены на доработку — из-за неточностей и неполных сведений. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за три месяца было рассмотрено 277 заявлений от предприятий. 154 плана согласованы 31 заявление получило отказ. Пакет документов включает отчет по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ, результаты расчетов рассеивания в контрольных точках.

На исправление ошибок дается до 22 рабочих дней. Разработка планов обязательна для всех объектов I, II и III категорий — от промгигантов до сельхозпредприятий и котельных.

Руфия Кутляева