Умерла первая Заслуженный тренер Удмуртии по баскетболу Раиса Бодрова

Ушла из жизни первая Заслуженный тренер Удмуртии по баскетболу и ветеран труда Раиса Бодрова. Ей было 84-года. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Парахин, vk Фото: Денис Парахин, vk

«Раиса Яхиевна посвятила свою жизнь спорту и баскетболу, воспитав не одно поколение талантливых спортсменов и тренеров»,— написал министр.

В 1965 году Раиса Бодрова окончила педагогический институт УдГУ, по распределению уехала в Сюмсинскую школу работать учителем физкультуры. С 1968 по 2019 год работала в ДЮСШ №3 тренером по баскетболу.

Прощание с Раисой Бодровой состоится сегодня в 11:00 в ритуальном агентстве «Небеса» в Ижевске на улице Воткинское шоссе, 67.