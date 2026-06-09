Группа компаний «Нерал» стала прямым владельцем «Башкирского мороженого»

Единственным учредителем ООО «Башкирское мороженое» стала группа компаний «Нерал», известная также как ООО «Концерн "Интел Ко"». Холдингу с 5 июня принадлежит 100% уставного капитала предприятия общей стоимостью около 191,2 млн руб., следует из регистрационных документов.

До 2021 года предприятие принадлежало правительству республики. С 2021-го по конец мая 2026 года «Башкирское мороженое» входило в АО «Башкирский холод», которое через ООО «Суперконцентрат» так же являлось структурой «Нерала». В мае «Башкирский холод» ликвидирован путем присоединения к своей дочерней организации.

Само «Башкирское мороженое» теперь является единственным владельцем торгового дома «Милк трейд», который ранее тоже входил в «Башкирский холод».

ООО «Башкирское мороженое» производит продукты под такими брендами, как «Сливкин нос», «Башкирский пломбир из сливок», «Мороженое из молока», Creamzy. Мороженое продается в вафельных и бумажных стаканчиках, на палочках, в виде льда и других видах упаковки. 2025 год компания закончила с выручкой 1,3 млрд руб. и чистой прибылью 6,3 млн руб. Стоимость чистых активов «Башкирского мороженого» составляет 248,7 млн руб.

Идэль Гумеров