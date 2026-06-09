В Самаре расследуют пожар на крыше дома в поселке Мехзавод

Начата проверка по факту возгорания на крыше дома в поселке Мехзавод в Самаре. Об этом сообщает прокуратура Красноглинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Установлено, что 08.06.2026 примерно в 21:00 произошел разрыв электробитумного котла, который был установлен подрядной организацией на крыше многоквартирного дома по адресу: п. Мехзавод, 5 квартал, д. 3, где на производились работы по капитальному ремонту кровли», — говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Было частично повреждено покрытие кровли площадью 5 кв.м.

Георгий Портнов