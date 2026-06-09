В Тольятти будут судить курьеров, забравших 5,6 млн рублей у жертв мошенников

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летней местной жительницы и 20-летнего мужчины, которые, по версии следствия, входили в состав преступной группы телефонных мошенников. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Силовики установили, что в 2025 году обвиняемые вступили в сговор с лицами, уголовное преследование в отношении которых было выделено в отдельное производство. Злоумышленники обзванивали граждан и под различными предлогами убеждали их передавать сбережения. Обвиняемые выступили в качестве курьеров — они лично приезжали к жертвам и забирали наличные.

Жертвами преступной схемы стали не менее восьми жителей региона, а общая сумма ущерба превысила 5,6 млн рублей. Кроме того, обвиняемая, чтобы скрыть следы преступления, конвертировала более 2,5 млн похищенных рублей в криптовалюту, а затем передала данные о своем криптосчете соучастнику. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Георгий Портнов