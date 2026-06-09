В Прикамье спрос на персонал в сфере гостинично-ресторанного бизнеса вырос на 21%

В мае в Пермском крае было открыто 810 вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», подсчитали эксперты рекрутингового агентства hh.ru. Это на 21% больше, чем в начале года. Рост числа вакансий связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц, кафе, ресторанов и туристической инфраструктуры. Ближе к лету компании активнее ищут линейный персонал, сотрудников кухни, зала, а также управленцев, которые помогают обеспечивать стабильную работу заведений и качество сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным рекрутингового агентства, наиболее востребованными в мае стали повара, пекари и кондитеры — на них пришлось 300 вакансий, или 43% от числа предложений в сфере. На втором месте по спросу оказались официанты, бармены и бариста, для которых работодатели разместили 150 вакансий, что составляет 22% от общего количества предложений. Третью строчку заняли уборщицы и уборщики — 140 вакансий, или 20%.

Медианная предлагаемая зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае составила 51,5 тыс. руб., что, в свою очередь, ниже медианы по Пермскому краю в целом на 21 тыс. руб.

Стоит отметить, что последние годы турпоток в регионе показывает ежегодный рост. По итогам прошлого года турпоток составил 1,6 млн человек. А объем туристических услуг в Пермском крае за последние четыре года вырос в пять раз и по итогам прошлого года составил 20 млрд руб.