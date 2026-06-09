В Оренбуржье в реке обнаружено тело ребенка, возбуждено дело

Силовики расследуют обстоятельства гибели ребенка в Оренбургской области. Тело малолетнего было обнаружено в понедельник, 8 июня 2026 года, в реке Средняя Каргалка в селе Струково Оренбургского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ»,— говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Георгий Портнов