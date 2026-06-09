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В Оренбуржье в реке обнаружено тело ребенка, возбуждено дело

Силовики расследуют обстоятельства гибели ребенка в Оренбургской области. Тело малолетнего было обнаружено в понедельник, 8 июня 2026 года, в реке Средняя Каргалка в селе Струково Оренбургского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ»,— говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Георгий Портнов