В Оренбуржье в реке обнаружено тело ребенка, возбуждено дело
Силовики расследуют обстоятельства гибели ребенка в Оренбургской области. Тело малолетнего было обнаружено в понедельник, 8 июня 2026 года, в реке Средняя Каргалка в селе Струково Оренбургского района. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ»,— говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.