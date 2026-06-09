Талибан запретил афганским чиновникам использовать смартфоны

Лидер Талибана Хибатулла Ахундзада издал приказ, который запрещает членам группировки и государственным служащим использовать смартфоны. Об этом со ссылкой на документ сообщает базирующийся в Лондоне телеканал Afghanistan International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из текста документа следует, что нарушители запрета предстанут перед военным судом. Какое именно наказание им грозит, неизвестно. Сотрудникам военных судов также поручено установить контроль за исполнением запрета на смартфоны среди госслужащих. Для этого сформирован список с именами, должностями, местами службы, а также данными об операторах связи и номерами телефонов всех лиц, подлежащих надзору.

По информации Afghanistan International, несколько дней назад использование смартфонов было запрещено в школах и медресе Афганистана. Министр высшего образования называл смартфоны «одним из трех главных врагов мусульман».