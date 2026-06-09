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МЧС ликвидирует пожар в автосалоне на улице Героев Хасана

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании автосалона, расположенного на ул. Героев Хасана, неподалеку от ТЦ «Баумолл». Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании автосалона поступило около семи часов утра. Предварительная площадь пожара составила 400 кв.м.

На место пожара выехали более 80 специалистов и 27 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

В 8 часов 11 минут МЧС объявило о ликвидации открытого горения. В настоящее время проводится проливка конструкций.

Сотрудники МЧС продолжают эвакуировать автомобили из пострадавшего автосалона — удалось спасти от огня 19 машин.