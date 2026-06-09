Чернышенко рассказал о рекордном числе школьников, сдающих ЕГЭ по математике

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о рекордном числе сдающих в этом году ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. По его словам, показатель на 3,5% больше, чем в прошлом году.

«Инженерное образование сейчас является ключевым вопросом... Рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим естественно-научным предметам — это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята сами выбирают, ориентируются как раз на такие предметы»,— сказал вице-премьер в разговоре с ТАСС.

Технологическое лидерство — цель, поставленная президентом, отметил господин Чернышенко. Для ее достижения повышается качество математического и естественно-научного образования в средней школе, добавил он.