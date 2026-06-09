«Ведомости»: строительство нового порта в Архангельске подорожало в 1,5 раза

Стоимость строительства глубоководного морского порта в Архангельске составит 622,3 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на каталог инвестиционных проектов регионов России, который фонд «Росконгресс» подготовил к ПМЭФ.

В апреле 2025 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценивал проект в 375,7 млрд руб., включая 116,8 млрд руб. на создание подводящей инфраструктуры.

Проект предполагает возведение логистического узла в Двинском заливе Белого моря. Согласно описанию, в порту планируется запустить шесть терминалов для перевалки различных видов грузов — минеральных удобрений и металлов, леса, контейнеров и нефтепродуктов. Ожидается, что к 2035 году совокупная мощность всех терминалов достигнет почти 38 млн т ежегодно.

Оператором выступает СПК «Глубоководный порт Архангельск», где 90% акций принадлежит дочерней структуре группы «Евросиб», а 10% — фонду «Устойчивое развитие Поморья».

Окончательный объем инвестиций и источники финансирования будут определены после завершения предпроектного этапа, пояснили «Ведомостям» в «Евросибе».