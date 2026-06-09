Рубио поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой правящей партии на парламентских выборах. Он подчеркнул, что США готовы к сотрудничеству с Ереваном «для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами».

«Поздравляю премьера Никола Пашиняна с тем, что его партия осталась у власти. Мы готовы работать с Арменией над реализацией целей, обозначенных на историческом Вашингтонском мирном саммите»,— написал господин Рубио в соцсети Х.

Партия «Гражданский договор» победила на выборах в Национальное собрание Армении, прошедших 7 июня. Она набрала 49,81% голосов. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян объявил о победе еще ночью, бывший президент Роберт Кочарян назвал это попыткой захвата власти.