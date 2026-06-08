Захарова: Россия выступает за прямые переговоры между Израилем и Палестиной

Россия выступает за прямые переговоры об урегулировании территориального спора между Израилем и Палестиной, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем»,— сообщила госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

Как указано в сообщении, представитель МИД дала комментарий в связи с тем, что в последнее время западные страны «вновь стали продвигать разного рода "альтернативные схемы" будущего Палестины». Мария Захарова добавила, что «никакой новизны в данных вбросах нет» и история доказала несостоятельность таких инициатив».

По словам госпожи Захаровой, для урегулирования территориальных споров в регионе важно, чтобы все внешние силы строго придерживались резолюций Совбеза ООН и действовали по единым правилам, посылая сторонам конфликта согласованные сигналы.