СКР Саратова проверяет исключение общежития из списка аварийных домов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Саратова, размещенное в эфире телеканала «НТВ». Горожане утверждают, что их разрушающееся общежитие исключили из списка аварийного жилья. Подробности сообщил Информационный центр федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео жильцов дома на пр. Энтузиастов, 50 Фото: Скриншот из видео жильцов дома на пр. Энтузиастов, 50

Жители дома № 50 на пр. Энтузиастов оспаривают результаты экспертизы, признавшей здание пригодным для проживания. Ранее пятиэтажное общежитие включили в программу расселения аварийного жилья, однако после судебных споров с собственниками помещений на первом этаже статус дома изменили. Теперь жильцы получают квитанции за капремонт, который запланирован лишь через 13 лет, несмотря на продолжающееся разрушение несущих конструкций.

Пятиэтажное кирпичное общежитие построили в 1965 году. Последние годы за судьбу здания судятся жильцы, администрация Заводского района и собственники коммерческих помещений. Изначально здание признали аварийным и включили в городскую программу расселения — муниципалитет должен был отселить местных жителей до 28 июня 2022 года.

Ситуация изменилась после того, как собственники нежилых помещений на первом этаже, где расположены парикмахерская, автошкола, магазин и салон массажа, оспорили статус аварийности в суде. После трех судебных разбирательств решение о признании дома непригодным для проживания отменили. Основанием послужила строительная экспертиза, проведенная по заказу коммерческих структур, которая оценила износ здания в 29%.

Жильцы в свою очередь ссылаются на независимую экспертизу, которая оценила изношенность в 60–62%. Местные жители жалуются на продолжающееся проседание фундамента, появление трещин в стенах и смещение потолочных плит. Кроме того, авторы обращения обратили внимание на ошибку в документах: в новой экспертизе, по которой дом вывели из аварийного статуса, указали неверный адрес — ул. им. Космодемьянской, 3.

Проведенный после судебного решения косметический ремонт не затронул несущие конструкции. По словам жильцов, рабочие лишь поверхностно заделали трещины и установили временные плиты, которые быстро пришли в негодность. При этом проблемы с инженерными сетями сохраняются: канализация не справляется с нагрузкой, весной подвал затапливает канализацией.

Дарья Васенина