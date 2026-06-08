На дорогах Волгограда и Волжского установят 115 камер за 276 млн рублей

Волгоградское ГКУ «Безопасный регион» ищет поставщика 115 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта 276 млн руб., а все оборудование должно поступить в регион не позднее 1 ноября этого года. Заявки на участие в закупке принимаются до 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Астраханской области Фото: Минтранс Астраханской области

Учреждение закупает три типа камер, включая переносные, устанавливаемые на треноге у обочины. Все комплексы должны распознавать государственные номера автомобилей, зарегистрированных в РФ, а также в Армении, Казахстане, Беларуси, Абхазии и на Украине.

Заказчику нужны камеры, которые будут фиксировать не только превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и разметки, разворот на пешеходном переходе. Также они должны фиксировать использование телефона за рулем, несоблюдение безопасной дистанции и наличие действующего полиса ОСАГО у водителя.

Камеры появятся в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах Волгограда, а также в Волжском. Еще десять камер установят на ул. Коммунистической, 44а.

Нина Шевченко