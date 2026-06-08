Суд в Татарстане признал незаконным отчисление студентки за использование ИИ

Верховный суд Татарстана признал незаконным решение отчислить студентку Московского международного университета за использование искусственного интеллекта (ИИ) при написании дипломной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Сгенерированный текст в дипломе студентки четвертого курса лингвистического факультета обнаружили в июне 2025 года с помощью системы «Антиплагиат.Вуз». После университет издал приказ об отчислении. Вахитовский районный суд Казани признал отчисление незаконным, так как студентке не сообщили вовремя о требованиях к объему заимствований в работе.

Кроме того, суд постановил, что отчеты «Антиплагиата» должен проверять эксперт. Студентку не пригласили на заседание кафедры, где рассматривался вопрос о недопуске к защите, из-за чего она не могла объяснить ситуацию.

Судебная коллегия Верховного суда Татарстана признала решение суда первой инстанции законным. Студентку восстановили. Вуз обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%. С университета взыскали 40 тыс. руб. компенсации морального вреда и 20 тыс. руб. штрафа.