Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ выросла более чем вдвое за первый квартал

Чистая прибыль ПАО «НК Роснефть» (MOEX: ROSN) по РСБУ по итогам первого квартала 2026 года составила 25,1 млрд руб., следует из отчета компании. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос в 2,4 раза.

Выручка компании за отчетный период составила 1,7 трлн руб. против 2,1 трлн руб. за первый квартал 2025-го (сокращение в 1,2 раза). Себестоимость продаж «Роснефти» снизилась в 1,4 раза — до 1,25 трлн руб. Прибыль от продаж, напротив, выросла в 1,6 раза — до 297,7 млрд руб. Валовая прибыль достигла 476,7 млрд руб. (+35%).