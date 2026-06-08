Психологи просят поправок

Эксперты президентского Совета по правам человека (СПЧ) призывают ускорить разработку закона, который будет регулировать деятельность психологов. Соответствующий документ готовится уже 12 лет — всего было разработано четыре версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. Эксперты говорят, в частности, о проблемах «сетевых» психологов, из-за консультаций которых разрушаются целые семьи. «Неправильно оказанная психологическая помощь в дальнейшем может вылиться в постановку психиатрического диагноза»,— сказала гендиректор НМИЦ им. В. П. Сербского Светлана Шпорт. В качестве решения проблемы предлагается ввести обязательные требования к образованию психологов или их аккредитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

8 июня СПЧ пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг.

Впервые подготовить закон, который регулировал бы деятельность психологов, попыталась депутат Людмила Швецова (ЕР) в 2014 году, но парламент документ отклонил. В 2024 году свой законопроект разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР), но его также не поддержали. В феврале 2025 года свой вариант представила КПРФ, но в июне 2025 года он получил отрицательное заключение кабмина. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект закона «О психологической помощи», подготовленный депутатом Ниной Останиной (КПРФ). Планировалось, что депутаты рассмотрят поправки весной 2026 года, но дата первого чтения так и не была назначена.

Разработка документа осложнена тем, что нужно, с одной стороны, выработать достаточно «четкие формулировки», с другой — урегулировать «разногласия в психологическом сообществе», пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). В качестве примера он привел дискуссию о том, на каком основании допускать психологов к работе — по уровню образования, по государственной аккредитации или по «внутренней» от профессионального сообщества (саморегулируемой организации психологов).

Приглашенные в СЧП эксперты говорили о важности разработки законопроекта. Вице-президент Общероссийской профессиональной психиатрической лиги Владимир Слабинский рассказывал о том, что основная часть психологической помощи сегодня оказывается в интернете — и это является проблемой. Он привел в пример ситуацию, когда уехавший из России психолог начинает консультировать по сети детей. «Потом мы сталкиваемся с моральными проблемами в семьях участников СВО, когда дети неожиданно начинают протестовать против поведения отца»,— пояснил господин Слабинский.

Проблемы в семьях возникают также из-за блогеров, оказывающих услуги психологов, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. «Среди них есть, конечно, профессионалы, но вместе с тем очень большое количество мошенников,— пояснила она.— Эта проблема серьезная». Яна Лантратова считает, что быть психологом должен только человек с дипломом о высшем образовании. Она пообещала подготовить конкретные предложения по подготовке кадров в этой сфере и направить их в СПЧ.

Гендиректор НМИЦ им. В. П. Сербского Светлана Шпорт указала, что регулирование обсуждаемой сферы необходимо, поскольку «неправильно оказанная психологическая помощь в дальнейшем может вылиться в постановку психиатрического диагноза».

«Мы видим, что сегодня дети находятся в поле зрения каких-либо психологов, но к медицинским специалистам они попадают спустя три-пять лет,— пояснила она.— В 18–19 лет, когда дети уже переходят в студенческую среду, мы видим те самые проблемы, которые были не решены в подростковом возрасте. А это дети, которые уже прошли психологов».

Директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Рафаэль Шавалиев рассказал, что сейчас психологическая помощь россиянам доступна в каждом регионе на базе государственных учреждений. Он привел данные: за четыре месяца 2026 года в кабинеты медико-социального консультирования обратились более 1 млн человек, из них 366 тыс.— дети. Всего по стране действуют 1,6 тыс. кабинетов, и они «полноценно функционируют и обеспечены всем необходимым».

По итогам заседания глава СПЧ Валерий Фадеев предложил участникам встречи направить свои предложения в СПЧ.

Полина Мотызлевская