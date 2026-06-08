ЗАГС отказал астраханцам в свидетельстве о браке из-за развода, которого не было

В Астрахани супружеская пара обнаружила в Едином государственном реестре ЗАГС отметку о расторжении брака, которого не было. Как сообщает «Арбуз», запись датирована 2012 годом и основана на решении Лефортовского суда Москвы, хотя заявители никогда не проживали в столице и не подавали документов на развод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Астраханской области Фото: Правительство Астраханской области

Супруги обратились в ЗАГС за новым свидетельством о браке, но получили отказ. В учреждении объяснили, что отметка на документе соответствует бумажному оригиналу, а проверять достоверность судебных решений ЗАГС не может. Оригинал судебного решения был уничтожен по истечении срока хранения.

Чтобы исправить запись, заявители должны лично подать заявление по форме № 23 вместе с документами, подтверждающими отсутствие развода. Госпошлина составляет 700 руб., однако ее можно не уплачивать, если будет доказана ошибка сотрудников ЗАГСа. Заявление рассматривается до одного месяца. При отказе вопрос решается в суде.

Нина Шевченко