Вору в законе назначили тюрьму

Оренбургский областной суд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии Заура Шипилова, известного в криминальных кругах как Заур Нахичеванский и Заур Оренбургский. В качестве наказания подсудимому назначено 9 лет лишения свободы, 2,5 года из которых Шипилов должен провести в тюрьме, остальные 6,5 года — в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 1 млн руб. Суд установил, что оренбуржец шесть лет занимал высшее положение в преступной иерархии, пока его не задержали в 2025 году. Заур Нахичеванский не стал сотрудничать со следствием, но вину признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Вежлева Фото: Яна Вежлева

Обвинительный приговор 40-летний криминальный авторитет Заур Шипилов выслушал сегодня, 8 июня. Корреспондент «Ъ-Волга» присутствовал на заседании суда. Подсудимый, который почти год находится под арестом, прикрывал лицо от журналистов листом бумаги. Суд признал вора в законе виновным по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и приговорил к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. и ограничением свободы на 1,5 года. Первые 2,5 года осужденный должен провести в тюрьме, остальные 6,5 года — в колонии строгого режима.

Расследованием этого уголовного дела занималась полиция Оренбуржья. Заура Шипилова задержали и отправили в СИЗО в июле 2025 года. По ходатайству следователей суд наложил арест на принадлежащее ему и его семье имущество стоимостью более 13 млн руб. В феврале этого года стало известно, что расследование завершено. Тогда прокуратура региона, утвердившая обвинительное заключение, сообщила, что в 2019-2025 годах вор в законе принимал личное участие во встречах «лидеров» криминальной среды, разрешал споры между лицами, ведущими преступный образ жизни, внедрял и развивал среди населения криминальную идеологию, пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, контролировал их соблюдение.

Заур Шипилов родился в 1985 году в Оренбурге. Его отцом был Байрам Талыбов, телохранитель вора в законе Икмета Мухтарова. Их обоих расстреляли весной 2006 года в Москве, когда они садились в припаркованный на Ленинградском проспекте Mercedes-Benz 500. По данным оперативников, иномарка на тот момент принадлежала одному из собственников АО «Крокус Интернешнл», куда входил торговый центр «Крокус Сити Молл». После случившегося сын Байрама Талыбова на несколько лет уехал в Турцию, где в 2013 году его и «короновали». В 2015 году в России криминального авторитета с крупной партией героина задержали правоохранители. Заур Шипилов отбывал наказание в колонии в Минусинске и осенью 2018 года вышел на свободу.

В 2020 году он обратился в Роскомнадзор с просьбой удалить информацию из сети про его воровской титул, сообщало издание Lenta. В жалобе Заур Шипилов указал адреса сайтов, где были опубликованы его фотографии с другими лидерами преступного мира: Хусейном Слепым, Ровшаном Ленкоранским, Дато Сургутским, Виталиком Махачкалинским, Хаджи Бейлаганским, Глебом Ивановским. Также он попросил удалить публикации о себе в интернет-изданиях.

По данным «Ъ-Волга», в ходе расследования Заур Нахичеванский признал вину в инкриминируемом преступлении, но отказался сотрудничать со следствием. Адвокат Заура Шипилова Мария Гайворонская отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, максимальное наказание, которое грозило Зауру Шипилову, — 15 лет лишения свободы. «Суд оценивает множество фактических обстоятельств при вынесении приговора. Аналитику по данной категории дел свести сложно, поскольку многие дела рассматриваются в закрытом режиме. Но суды принимают во внимание, имеются ли связанные с вменяемым составом иные уголовные дела, отражающие факт занятия верховенствующего положения в преступной среде, подразумевающие наличие ОПС»,— отметил Дмитрий Горбунов.

В конце 2025 года Оренбургский областной суд вынес приговор другому вору в законе — Рашиду Хачатряну, которого также называли Рашидом Оренбургским, Карабахским или Джамбульским. По версии следствия, он имел криминальное влияние в Оренбургской области и Республике Татарстан. Хачатрян встречался с другими лидерами преступного мира, а также управлял собственной ОПГ, участники которой вымогали деньги и занимались похищениями. Полученные деньги преступники делили между собой. Рашида Хачатряна приговорили к 17 годам и 6 месяцам в исправительной колонии особого режима, дополнительно ему выписали штраф в 300 тыс. руб. На тот момент криминальный авторитет уже отбывал 18-летний срок, который ему в 2023 году назначил Верховный суд Татарстана за создание преступного сообщества, занятие высшего положения в преступной иерархии, мошенничество, вымогательство и т. д.

Яна Вежлева, Сабрина Самедова