Бывшего главу экспертного совета ВАК обвинили в получении взяток

Профессору Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) Светлане Галазовой предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, утверждают источники РБК, знакомые с делом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Светлану Галазову задержали 3 июня вместе с еще одной фигуранткой — доцентом СОГУ, кандидатом экономических наук Алисой Олисаевой. Чертановский районный суд Москвы отправил Светлану Галазову под домашний арест, Алису Олисаеву — под стражу.

Ранее госпожа Галазова возглавляла экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки по экономической теории, финансам и мировой экономике. Орган отвечает за подготовку рекомендаций по присуждению степеней кандидата и доктора наук.