«Газелей» подгоняет государство

В 2021–2025 годах быстрее всего выручку наращивали крупные компании, работающие в отраслях с высокой зависимостью от льгот и госзаказа — в АПК, в транспортировке, строительстве и машиностроении, подсчитали в «СПАРК-Интерфакс». Аналитики ставят под сомнение качество такого роста: сокращение господдержки и ухудшение макроэкономических условий грозит этим сферам падением показателей. Отмечается также, что российские быстрорастущие «газели» сосредоточены в традиционных отраслях, тогда как за рубежом они работают преимущественно в технологическом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скорость прироста выручки компаний-«газелей» в РФ зачастую зависит от решений госорганов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Скорость прироста выручки компаний-«газелей» в РФ зачастую зависит от решений госорганов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Темпы роста выручки крупных и малых быстрорастущих компаний (БРК), или «газелей», в 2021–2025 годах заметно различались, следует из обзора «СПАРК-Интерфакс». Речь идет о предприятиях с ежегодным приростом выручки за последние четыре года как минимум на 10% и не аффилированных при этом с крупными холдингами и госкомпаниями. В новом рейтинге БРК к ним отнесены 1535 компаний — на 287 меньше, чем годом ранее.

Чуть более половины «газелей» (51%) ежегодно росли на 20–40% в год, 45% — более чем на 40%. При этом среди крупных компаний доля тех, кто ежегодно наращивает выручку на более чем 40%, выше, чем среди представителей малого бизнеса: 58,7% против 26% соответственно. Большая часть малых БРК (68,8%) наращивает выручку темпом в 20–40% в год.

Аналитики объясняют это тем, что крупным компаниям проще привлекать финансирование и, соответственно, инвестировать в свое развитие.

Топ-5 «газелей» за период 2021–2025 годов: Забайкальская горно-строительная компания (услуги в сфере добычи полезных ископаемых, прирост выручки — 164%), а также работающие в строительной сфере «СК Крепость» (162%, Москва), «БСО Логистик» (148%, Москва), «Техносервис» (135%, Тюменская область) и «СУ-90» (134%, Москва).

Отмечается, что российские «газели» до сих пор сосредоточены в традиционных секторах экономики, тогда как их зарубежные аналоги задействованы преимущественно в технологической сфере. При этом наибольшая концентрация БСК — в отраслях с господдержкой: это агропромышленный комплекс (АПК), транспорт, строительство и машиностроение. На них в совокупности пришлись 42% всех БРК. Однако, как подчеркивают аналитики «СПАРК-Интерфакс», рост, стимулируемый лишь государством, нельзя назвать устойчивым и постоянным.

Так, у занявшего по концентрации БРК первое место АПК (14% всех «газелей») высокая степень закредитованности и зависимости от внешнего финансирования: к концу 2025 года доля заемных средств в структуре капитала агрокомпаний достигла 76%.

Это объясняется тем, что основной драйвер роста таких компаний — льготные кредиты, обеспечившие аномально высокую рентабельность сектора: 15,9% при среднерыночном уровне в 5%.

Та же ситуация с транспортной отраслью (11% всех БРК). Уровень закредитованности превышает 80%, что делает сектор крайне чувствительным к любым макроэкономическим изменениям и при низкой маржинальности грозит системным кризисом.

Высокую степень зависимости от госзаказа демонстрируют также стройка (11%) и машиностроение (6%). Жилищное строительство как прежний локомотив роста, стимулируемый массовой льготной ипотекой, свой вклад в развитие отрасли утратило, уступив эту роль инфраструктурным проектам по созданию инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Машиностроение высокими показателями в свою очередь обязано предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК, спрос в котором стабильно поддерживается государством). Так что среди лидеров по количеству БРК не только Москва, Санкт-Петербург и Московская область, но и Уральский и Приволжский федеральные округа — «стратегические центры» ОПК.

Относительно независимый от государства сектор в топ-5 отраслей по доле БРК — сфера гостеприимства (HoReCa, 6%). Она демонстрирует рост чистой прибыли почти на 34% при уровне рентабельности в 7%. На фоне роста операционных издержек и снижения реальных доходов населения такой результат, отмечают авторы обзора, после снятия «ковидных» ограничений можно назвать устойчивым — не в последнюю очередь благодаря способности отрасли быстро адаптироваться под меняющиеся условия рынка.

Полина Попова