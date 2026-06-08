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Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области

Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Сгенерировано ИИ

Фото: Сгенерировано ИИ

Глава региона призывает граждан сохранять спокойствие. ОН предупредил, что мобильный интернет в регионе временно ограничен.

Спасатели просят жителей не подходить к окнам. Отключите свет, газ, воду, пройдите в помещение с капитальными стенами. Находитесь там до отмены режима «Беспилотная опасность».

Если вы на улице, избегайте открытую местность. Укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко