Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области
Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
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Глава региона призывает граждан сохранять спокойствие. ОН предупредил, что мобильный интернет в регионе временно ограничен.
Спасатели просят жителей не подходить к окнам. Отключите свет, газ, воду, пройдите в помещение с капитальными стенами. Находитесь там до отмены режима «Беспилотная опасность».
Если вы на улице, избегайте открытую местность. Укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Телефон экстренных служб 112.