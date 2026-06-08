Пятеро жителей Белгородской области пострадали при взрыве

Пять женщин пострадали в белгородском селе Беловское «в результате детонации», сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. О каком устройстве идет речь, не уточняется. Перед этим в Беловском несколько раз объявляли угрозу удара БПЛА.

В административном здании, трех многоквартирных и более чем 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Утром 8 июня оперштаб региона сообщил о двух пострадавших при ударах БПЛА в селе Дунайка. Атаки были совершены в селе Ясные Зори, населенных пунктах Малиновка, Маслова Пристань, Замостье, Дорогощь и других.