Сбои сети меняют правила парковки

Водителям могут разрешить не платить за парковку, но только если у них не было возможности внести деньги. Это следует из законопроекта, который подготовил Минтранс. Как пояснили в ведомстве “Ъ”, регионы должны будут организовать некие «альтернативные способы» взимания платы за стоянку. Но какие именно, не уточняется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Если водители «по независящим от них причинам» не смогут воспользоваться ни одним из вариантов, тогда они освобождаются от платы за парковку. Отдельно в документе прописано право на постоплату стоянки в течение суток. В каких случаях могут работать новые правила, ответил “Ъ FM” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Понятно, что ситуации бывают разные. Иногда сотовой связи нет вообще. А иногда, даже если нет интернета, можно заплатить через SMS или использовать Wi-Fi. Даже если водитель не смог оплатить парковку по независящим от него причинам, ему могут начислить штраф. И дальше возникнет некая судебная перспектива: сторона будет пытаться доказать, что хотела оплатить, но не могла. Но, к сожалению, далеко не всегда бывает, что SMS не приходят именно из-за ограничения связи. И все это будет создавать для водителей сложности с парковкой».

Сейчас, например, в Москве действует три основных способа оплаты парковки: через приложение или с помощью SMS-сообщения. Также можно позвонить на специальный номер. Штраф за неоплаченную стоянку в столице составляет 5 тыс. руб. Для юридических лиц — 50 тыс. руб. Если поправки, подготовленные Минтрансом, вступят в силу, то список вариантов придется расширять, говорит автоюрист Сергей Радько:

«Если вынесено постановление, оно может быть обжаловано либо в суде по месту нарушения, либо в вышестоящем органе. Получается, что нужно подавать жалобы и каким-то образом озаботиться сбором доказательств того, что имел место действительно технический сбой. То есть нужно, чтобы кто-то фиксировал неполадки, выдавал соответствующие документы. Иначе получается, что теоретически эта идея есть, а на практике ее реализовать не получится.

К тому же оплатить парковку можно через телефонный звонок, но это тоже не всегда работает. Главная проблема — это геолокация, которая постоянно барахлит и закидывает водителя на другие места с отличной стоимостью парковки, поэтому каждый раз нужно искать столбик с цифрой парковки. Нужно убеждаться, что вы правильно указали номер стоянки. Проблема в том, что власти почему-то решили, что не нужны паркоматы, которые есть во всех странах мира. Их демонтировали, и как раз тут и начались проблемы с интернетом. Может быть, надо еще вернуть какую-то их часть».

Но в любом случае водители только через суд смогут доказать, что у них действительно не было возможности оплатить стоянку. Сейчас постоплата парковки действует в нескольких регионах, например, в Екатеринбурге, Краснодаре и Анапе. В Москве водители могут скорректировать время начала и конца стоянки в течение суток. Общественное обсуждение законопроекта Минтранса продлится до 26 июня.

Николай Малышев, Андрей Дубков