Nintendo выплатит во Франции штраф €35 млн за дефекты контроллеров для Switch

Главное управление по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF) выписало штраф в размере €35 млн японской компании Nintendo за то, что та вводила потребителей в заблуждение относительно неисправностей контроллеров игровой консоли Nintendo Switch, выпущенной в 2017 году.

Рассмотрев поступившую в 2020 году жалобу, следственная служба DGCCRF пришла к выводу, что в период с 2018 по 2023 год Nintendo не предоставила достоверную информацию об ошибках отклика контроллера Joy-Con, тем самым «осуществляя обманную коммерческую практику». Как отмечает Le Monde, компания знала о дефекте еще с 2018 года, но сообщила о нем не сразу, а бесплатный ремонт предложила лишь в 2023 году.

Европейское подразделение Nintendo согласилось выплатить штраф, но не признало корректной формулировку «умышленное введение потребителей в заблуждение», назвав соглашение с регуляторами «мирным урегулированием».

Екатерина Наумова