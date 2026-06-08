«Сидэко» ждут перемены

Росимущество зарегистрировало право собственности РФ на кубанскую компанию «Сидэко», объединяющую сельскохозяйственные и портовые активы экс-депутата заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и его семьи. Имущество общей стоимостью 62,5 млрд руб. было изъято в доход РФ в апреле текущего года по иску Генпрокуратуры в связи с нарушением господином Сидюковым антикоррупционных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат заксобрания Краснодарского края Алексей Сидюков

Фото: Законодательно Собрание Краснодарского края Экс-депутат заксобрания Краснодарского края Алексей Сидюков

Фото: Законодательно Собрание Краснодарского края

Федеральное агентство по управлению госимуществом внесло изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрировав право собственности РФ на 100% долей общества с ограниченной ответственностью «Сидэко», данные опубликованы в базе kartoteka.ru. Ранее учредителями ООО «Сидэко» являлись Алексей и Евгений Сидюковы, отец и брат главы бизнеса Алексея Алексеевича Сидюкова, который был депутатом заксобрания Краснодарского края в течение двух созывов, с 2012 по 2022 год.

Компания «Сидэко» контролировала значимые активы семьи Сидюковых: фирмы «Краснодарзернопродукт» (крупный зернотрейдер, выручка в 2025 году — 9,2 млрд руб.), «Виста» (управляет стивидором «Ейск-Порт-Виста»), агрофирмы «Калининское» и «Марьянское», винодельческое хозяйство «Терруары юга» (производители вина «Мысхако», «Натухаевское», «Раевское») и другие компании. Директором ООО «Сидэко» на текущий момент остается Анастасия Кеввай, в других компаниях руководство также пока не поменялось. Один из топ-менеджеров «Сидэко», которому дозвонился “Ъ”, не стал комментировать перспективы дальнейшей деятельности группы компаний. «Если вы были на суде, то сами все видели»,— сказал собеседник “Ъ”. В территориальном управлении Росимущества на запрос редакции не ответили.

Решение о судьбе активов Алексея Сидюкова и его родственников было принято Ленинским райсудом Краснодара 10 апреля текущего года. Иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества Алексея Сидюкова, а также еще одного бывшего депутата заксобрания Сергея Фурсы был удовлетворен. Суд согласился с доводами надзора о том, что Алексей Сидюков и Сергей Фурса фактически являлись компаньонами Андрея Коробки, занимавшего должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам сельского хозяйства с 2015 года. За несколько дней до судебного процесса господин Коробка был снят с должности и арестован по обвинению в мошенничестве при распоряжении земельными ресурсами, находящимися в собственности края.

Суд признал, что в период исполнения депутатских полномочий Алексей Сидюков и Сергей Фурса использовали служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения.

За счет коррупционных действий Алексей Сидюков сформировал активы совокупной стоимостью 62,5 млрд руб., Сергей Фурса — более 19 млрд руб., говорится в решении суда.

Алексей Сидюков и Сергей Фурса не признали требования прокуратуры, решение Ленинского райсуда от 10 апреля оспорено в апелляции. В частности, представители господина Сидюкова ссылались на то, что его семейный бизнес был создан в 1990-е годы, задолго до того, как он сам стал депутатом. Бизнесмен отрицает близкое знакомство с Андреем Коробкой и какое-либо влияние чиновника на его проекты.

Анна Перова, Краснодар