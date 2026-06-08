Гармония природы и высоких технологий

В День эколога в Центре креативных индустрий «Матрешка» (г. Воронеж) открылась фотовыставка — итоги экологического фототура Нововоронежской АЭС «С видом на АЭС». Мероприятие прошло в рамках Эконедели Министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мартынова Фото: Ольга Мартынова

«Вопросы экологии невозможно рассматривать отдельно от устойчивого развития территорий и ответственного отношения предприятий к окружающей среде. Нововоронежская АЭС на протяжении уже более 60 лет ведет производственную деятельность в условиях постоянного экологического контроля и открыто информирует общество о своей работе. Наглядное свидетельство тому — участники фототура, которые передают всю красоту окружающего нас мира через объектив фотокамеры», — отметила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Экспозиция включает 14 лучших снимков, созданных региональными фотографами и блогерами во время фототура по живописным локациям Нововоронежа и берегам Дона. Авторы увидели, как гармонично природа соседствует с одним из крупнейших энергетических объектов региона. В объективах фотографов атомная станция предстала не как серый технологический объект, а как естественная часть Донского пейзажа, где рядом с инновационными энергоблоками цветут анемоны, вьют гнёзда аисты, а в пруду-охладителе рыбаки из разных уголков России ловят рыбу.

Победителем конкурса в номинации «Атомная гармония» стал снимок нововоронежского фотографа Сергея Морозова «Над излучиной Дона». Первое место в номинации «АЭС в фокусе» — у студента одного из воронежских вузов, начинающего видеографа Михаиля Шершеня «Песня на фоне АЭС». Фотографии финалистов и победителей станут иллюстрациями в буклете отчета по экологической безопасности Нововоронежской АЭС за 2025 год.

«Я взял камеру в руки в шесть лет, но в фототуре участвую впервые. И сразу победа. Очень волнительно и одновременно радостно, что моё творчество получает такую высокую оценку. Всем начинающим фотографам хочу посоветовать: никого не слушайте, снимайте так, как нравится вам, а не окружающим. Идите своим путём, не сравнивая себя и свои работы с другими», — поделился эмоциями Михаил Шершень.

На конкурс по итогам экологического тура прислали 166 работ. Оценивали снимки шеф-редактор «Комсомольской правды», выпускник факультета журналистики Воронежского госуниверситета, фотограф и путешественник Евгений Сазонов и член Союза фотохудожников России, заслуженный работник медиаотрасли региона Андрей Архипов. Эксперты учитывали оригинальность авторского взгляда и то, как фотография раскрывает экологическую тему.

«Такие инициативы помогают открывать регион для новых людей. Ценность этих фотографий в том, что они показывают реальные места, которыми можно гордиться и которые хочется рекомендовать другим. Фотоработы способны сказать лучше любых слов: посмотрите, как здесь красиво, приезжайте и увидьте это своими глазами. Предприятие делает важный вклад в развитие туристического потенциала региона», — считает известный блогер, путешественник и общественный инспектор по охране окружающей среды Денис Заика, присутствовавший на мероприятии.

Выставка в Центре креативных индустрий «Матрешка» будет открыта для посетителей до 30 июня. Затем экспозиция продолжит работу в Нововоронеже.

Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Чистый воздух, вода, земля — обязательные условия для здоровья нации. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.