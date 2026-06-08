Автомат, пистолеты и боеприпасы изъяли у жителя Дзержинска Нижегородской области

Арсенал оружия нашли сотрудники полиции и регионального УФСБ в гараже на территории Дзержинска. В отношении 37-летнего владельца гаража возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

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По данным полиции, дзержинец хранил предметы, похожие на автомат АК-74, пистолеты «Револьвер» и «Глок», а также около 500 граммов пороха, 71 патрон, три пустых рожка к автомату, глушитель и две картонные коробки с капсюлями.

Задержанный рассказал полицейским, что оружие и боеприпасы приобрел много лет назад с рук.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По предъявленной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Галина Шамберина