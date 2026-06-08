Финансистка растратила банк для мужчины

Четыре года колонии за растрату 4,6 млрд руб. получила бывший председатель правления Арксбанка Дина Пахомова. Хищения осуществлялись незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии путем обмена принадлежавших банку векселей на ничем не обеспеченные финансовые обязательства фиктивных компаний и зачисления облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемой в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Дины Пахомовой заняло у судьи Басманного суда столицы Бориса Сафарина чуть больше двух месяцев. Приговор фигурантке он вынес уже на седьмом заседании. Признав вмененные ей СКР деяния полностью доказанными, судья Сафарин назначил обвиняемой четыре года колонии. Под стражу подсудимую Пахомову взяли в зале суда.

Уголовное дело о масштабных хищениях в Арксбанке Следственный комитет России возбудил 1 августа 2016 года, менее чем через две недели после отзыва у него лицензии. Ее кредитное учреждение с дырой в 47,7 млрд руб. лишилось в связи с тем, что привлекаемые денежные средства населения размещались в активы неудовлетворительного качества.

Именно такого рода махинации и инкриминировали бывшему председателю правления Арксбанка Дине Пахомовой, чье дело было выделено в отдельное производство. Финансовое учреждение она возглавляла с 14 апреля 2015 года вплоть до отзыва у него лицензии 19 июля 2016 года.

За этот период фигурантка, как установили следствие и суд, успела совершить растрату активов банка более чем на 4,6 млрд руб.

В частности, по ее указанию были обменяны принадлежавшие банку векселя на ничем не обеспеченные финансовые обязательства фиктивных организаций, а на счет кипрской компании в иностранном депозитарии переведены облигации.

По данным правоохранителей, все аферы в Арксбанке осуществлялись в интересах его конечного бенефициара — находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана. В июле 2023 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вынес решение о взыскании с него как с бывшего бенефициара Арксбанка убытков в размере 40,5 млрд руб. Эти требования были заявлены в связи с тем, что именно Илья Клигман, как было установлено в ходе конкурсного производства, являлся организатором вывода не только принадлежавших банку ценных бумаг, но и средств вкладчиков. За границу господин Клигман уехал, как только узнал о возбуждении уголовного дела о хищениях в Арксбанке.

На данный момент силовики считают Илью Клигмана и его ближайшего компаньона Евгения Урина, который также находится в международном розыске, организаторами ОПС, от действий которого пострадали тысячи клиентов разоренных ими банков. Среди них помимо Арксбанка упоминаются «Агросоюз», Инкаробанк, Геленджик-банк, банк «Интеркоммерц», Тайм-банк, Анталбанк, Байкалбанк и ряд других. По предварительным данным, из них могли вывести более 150 млрд руб., которые потом пришлось возмещать АСВ.

В октябре 2024 года Басманный суд отправил в колонию на шесть с половиной лет бывшего руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Он был признан виновным в хищении у вкладчиков 34 млрд руб. Такую сумму главному айтишнику кредитного учреждения удалось украсть за полтора года за счет искажения в базе данных Арксбанка сведений о средствах, вносимых физлицами на свои счета. Организатором этого преступления и конечным выгодоприобретателем, по версии правоохранителей, также являлся Илья Клигман.

Олег Рубникович