Доходы от туризма в Грузии сократились впервые за пять лет

С января по май текущего года доходы Грузии от туризма составили $1,5 млрд, сократившись на 2,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Национальную администрацию туризма и исследование инвестиционного банка Galt & Taggart. Эксперты инвестбанка объяснили сокращение доходов военными действиями на Ближнем Востоке.

В 2025 году число иностранных визитов в Грузию составило рекордные 7,8 млн человек, из них 1,6 млн — россияне. Число туристов из стран Ближнего Востока в минувшем году оказалось на 3,4% больше, чем в 2024 году.

Совокупные доходы от туризма в 2025 году составили $4,7 млрд. При этом государственный бюджет Грузии на 2026 год — 36,285 млрд лари ($13,438 млрд), ВВП — 114,121 млрд лари ($42,267 млрд). При этом именно благодаря туризму ВВП на душу населения в минувшем году впервые превысил $10 тыс., тогда как всего три года назад он составлял $7 тыс.

Неуклонный рост числа туристов и доходов от туризма с 2021 года дал основание Galt & Taggart спрогнозировать рост туристических доходов страны к концу текущего года до $5 млрд. Однако, как сейчас заявляют в инвестиционном банке, начало войны на Ближнем Востоке заставляет корректировать оптимистичный прогноз примерно на $200–300 млн.

Только за три месяца 2026 года российские туристы принесли грузинской экономике $124,3 млн. По этому показателю они по-прежнему находятся на первом месте среди всех приезжающих в Грузию.

Туристы из стран Ближнего Востока, как и россияне, предпочитают отдыхать на черноморском побережье Грузии. Туристов из Израиля и арабских стран, по оценке специалистов, в первую очередь привлекает доступность и мягкий климат.

Свою роль играет и игорный бизнес, который запрещен в большинстве регионов РФ и многих странах Ближнего Востока.

Георгий Двали, Тбилиси