Черноземье 08.06.2026, 18:14 Официальные курсы валют ЦБ на 9 июня Австралийский доллар 52,1716 Английский фунт 98,0791 Белорусский рубль 26,1146 Гонконгский доллар* 93,4853 Дирхам ОАЭ 19,9495 Доллар США 73,2644 Евро 85,2798 Индийская рупия** 76,6205 Казахстанский тенге** 15,0304 Канадский доллар 52,6174 Китайский юань 10,7826 СДР 100,2799 Сингапурский доллар 56,7721 Турецкая лира* 15,9445 Украинская гривна* 16,4591 Шведская крона* 78,4723 Швейцарский франк 91,8100 Японская иена** 45,6903 *За 10. **За 100.