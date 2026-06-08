Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 9 июня

Австралийский доллар 52,1716
Английский фунт 98,0791
Белорусский рубль 26,1146
Гонконгский доллар* 93,4853
Дирхам ОАЭ 19,9495
Доллар США 73,2644
Евро 85,2798
Индийская рупия** 76,6205
Казахстанский тенге** 15,0304
Канадский доллар 52,6174
Китайский юань 10,7826
СДР 100,2799
Сингапурский доллар 56,7721
Турецкая лира* 15,9445
Украинская гривна* 16,4591
Шведская крона* 78,4723
Швейцарский франк 91,8100
Японская иена** 45,6903

*За 10. **За 100.