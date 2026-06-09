Над ритейлером сгустились контрагенты

Риски банкротства бренда спортивных товаров Desport, созданного три года назад на базе российских магазинов французской Decathlon, существенно возросли. С начала 2026 года 13 контрагентов сети сообщили о намерениях возбудить дела о ее несостоятельности, в то время как за весь 2025 год таковых было всего два. В прошлом месяце проблемы сети заметно усугубились: из-за технических проблем ритейлер две недели не мог продавать большую часть своего ассортимента и поднял цены на свои товары на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Октоблу» (юрлицо сети спортивных товаров Desport, ранее Decathlon) заявил один из кредиторов сети — ООО «Темпо Инвест», управляющее торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, следует из сообщения на портале «Федресурс». По подсчетам “Ъ”, с начала 2026 года это 13-е сообщение о намерении подать заявление о несостоятельности ритейлера. Для сравнения, в 2025 году было всего два таких объявления. В «Октоблу» и «Темпо Инвест» не ответили на запрос “Ъ”.

АО «Октоблу» зарегистрировано в 2005 году. Компания была «дочкой» французской сети Decathlon, занимающейся производством и продажей спорттоваров. В России ритейлер работал с 2006 года, а в 2022 году решил уйти из страны. Тогда у компании было 57 магазинов. Бизнес в РФ Decathlon продал ООО АРМ (развивала ранее по франшизе в РФ испанский одежный бренд Mango). Бенефициаром АО «Октоблу» в пояснениях к отчетности за 2024 год назван Вячеслав Мареев — партнер сооснователя «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Вместе они владеют ООО «Атрилэнд», которое сдает в аренду помещения в торгцентре «Атриум» у Курского вокзала в Москве.

Дела у Desport идут не очень хорошо. По данным СПАРК, в 2025 году выручка АО «Октоблу», управляющего сетью, сократилась на 35,3% год к году, до 3,2 млрд руб. Чистый убыток составил 2,3 млрд руб., годом ранее эта сумма была примерно такой же — 2,9 млрд руб.

Проблемы Desport обострились еще в 2025 году. Тогда к компании было подано более 150 исков на сумму 1,08 млрд руб. против 18 дел с общей суммой претензий 92,3 млн руб. в 2024 году, указано в СПАРК. В этом году количество исков продолжило расти, сейчас компания является ответчиком по делам на сумму 133 млн руб. Количество магазинов сети также значительно сократилось. Сейчас, согласно сервису «Яндекс Карты», в девяти городах России осталось 16 магазинов Desport.

Дмитрий Страхов, гендиректор Desport, в 2024 году, в интервью “Ъ”: «Decathlon всегда считался более спортивным, чем конкуренты, мы хотим такими и оставаться».

Финансовые проблемы сети усугубились в мае 2026 года, когда по всем магазинам наблюдался сбой продаж: кассы не работали около двух недель из-за технического сбоя, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Как отмечают пользователи «Яндекс Карт», в некоторых магазинах до сих пор наблюдаются проблемы с оплатой. Сайт ритейлера также недоступен с мая, сообщал Shopper’s. Кроме этого, бренд увеличил цены на свои товары на маркетплейсах: например, на Wildberries сейчас все позиции стоят по 90 тыс. руб. Это заградительная цена, что по сути останавливает продажи. Собеседник “Ъ”, близкий к маркетплейсу, отметил, что продавцы выставляют такие цены против комиссий площадки.

Несмотря на это, большинство поданных банкротных заявлений по отношению к АО «Октоблу» оставлено без движения. Часто кредиторы рассматривают обращение с заявлением о банкротстве как ординарный способ взыскания долга: не желая допустить банкротство, должники в первую очередь стараются рассчитаться с теми, кто такие процедуры инициирует, поясняет руководитель группы по банкротству юрфирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Но такое погашение долга перед отдельными кредиторами лишь отодвинет момент введения процедур банкротства, а не решит проблему в целом, считает она.

Сейчас шансы на восстановление бизнеса у Desport достаточно низкие, считает Ольга Сумишевская.

Для полноценной работы бренду придется поменять формат: сократить площадь магазинов для снижения издержек, изменить ассортимент и усилить онлайн-продажи, считает она.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова