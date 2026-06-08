Володин поручил ускорить рассмотрение законопроекта о трудовых стажировках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, закрепляющего понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда». Инициатива должна быть принята до конца сессии. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Законопроект подготовили депутаты «Единой России». Поправки в Трудовой кодекс предполагают, что со стажерами следует заключать временный трудовой договор. Это гарантирует стажерам социальные гарантии, зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, а также право на оплату больничного листа.

Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники профильных вузов в течение первого года после окончания обучения. Длительность стажировки не должна превышать шесть месяцев. «На сегодняшний день многие работодатели не рискуют брать молодых специалистов сразу по основному трудовому договору без прохождения испытательного срока, и в результате им отказывают»,— отмечал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.