Купальный сезон в Саратовской области могут открыть 12 июня

Открытие пляжного сезона в Саратовской области запланировано на 12 июня. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Со слов главы региона, температурный режим Волги практически соответствует норме, что позволяет открыть пляжи в ближайшие дни. К 12 июня все официальные места для отдыха должны быть подготовлены к купальному сезону, это касается и разрешительных документов.

Господин Бусаргин добавил, что в 2026 году количество муниципальных пляжей возросло: всего их 47, шесть из них — новые. Купаться официально разрешат, когда вода прогреется выше +18°C.

Нина Шевченко