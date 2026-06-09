В Черноземье 10 июня ожидается жаркая погода, до +29°C

В среду, 10 июня, жителей Черноземья ожидает жаркая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +17°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем потеплеет до +28°C, вечером столбик термометра опустится до +25°C, ночью будет +17°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +23°C, днем температура поднимется до +28°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +22°C, днем повысится до +27°C, вечером также будет +25°C, а ночью понизится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +24°C, днем — +29°C, вечером будет +26°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +22°C, днем поднимется до +27°C, вечером также будет +25°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +24°C, днем — +29°C, вечером будет +26°C, ночью — +17°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова