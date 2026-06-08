«Факел-Газпром» стал двенадцатикратным чемпионом России по настольному теннису

«Факел-Газпром» стал двенадцатикратным чемпионом страны по настольному теннису. Оренбургский клуб в финальной серии Профессиональной лиги настольного тенниса обыграл УГМК из Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В этом году «Факел-Газпром» отмечает свой четвертьвековой юбилей.

«Сегодня Оренбуржье — базовый регион для развития настольного тенниса, это стало возможным благодаря многократным победам клуба "Факел-Газпром". С 2013 года у нас функционирует Центр настольного тенниса России. В прошлом году в рамках программы "Газпром — детям" при участии Президента Владимира Владимировича Путина мы запустили в работу Академию настольного тенниса России, создав единую инфраструктуру. Уверен, что впереди нас ждет много новых ошеломляющих успехов», — отметил губернатор Евгений Солнцев.

Андрей Сазонов