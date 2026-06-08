Петрин назвал недобросовестным подрядчика ремонта лестницы в воронежском «Динамо»

Администрация Воронежа намерена расторгнуть договор с подрядчиком ремонта лестницы в Центральном парке из-за срыва сроков начала работ. Об этом журналистам на пресс-подходе сообщил мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Победитель иногородний. Стыдно это говорить, очередной недобросовестный подрядчик, потому что сроки начала работ сорваны. Скорее всего, придем к расторжению. Заранее приношу извинения. Какое-то время пользоваться лестницей не сможем»,— заявил господин Петрин.

Глава города добавил, что поручил управлению экологии разыскать подрядчика. Если договориться не получится, администрация через контрольное управление заключит прямой договор с другой организацией, чтобы ускорить процесс.

По какой концепции реконструировали парк «Динамо» в Воронеже, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова