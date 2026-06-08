Администрация Оренбурга выплатит ущерб после пожара в МКД

Ленинский районный суд Оренбурга поставил точку в деле о пожаре на ул. Советской. Администрацию города обязали выплатить 800 тыс. руб. за причиненный жильцам ущерб, сообщили в пресс-службе суда.

Пожар в здании случился в мае 2023 года. Истцы указали, что во время возгорания и тушения огня пострадала их квартира, из-за чего она стала непригодной для жилья. Как следует из материалов дела, пожар случился в соседней квартире, которая принадлежит городской администрации. Огонь появился после того, как раскаленные частицы электропроводника попали на горючий материал.

После ходатайства ответчика была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперт заключил, что рыночная стоимость причиненного ущерба составляет 835 348 руб. Эту сумму и взыскал суд с администрации Оренбурга. Дополнительно ответчику необходимо оплатить судебные расходы и расходы по госпошлине. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.