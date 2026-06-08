В Татарстане создадут центр компетенций по тушению нефти

В Татарстане на базе строящегося учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей планируется создать Центр компетенций по тушению нефти. Об этом доложили главе МЧС РФ Александру Куренкову, который вместе с руководителем республики Рустамом Миннихановым проконтролировал ход строительных работ, передает «Интерфакс».

Новый полигон расположен в Лаишевском районе на 22 га, где возводят пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой. Объект находится в 15 км от выставочного центра Kazan Expo. Уже в сентябре он станет одной из площадок международного салона «Комплексная безопасность». В дальнейшем полигон будет базой для подготовки специалистов в условиях, максимально приближенных к реальным. Во второй очереди строительства запланировано создание Центра компетенций по тушению нефти и газа для обучения пожарных. Сейчас для этого собирается соответствующий опыт регионов.

Сейчас на площадке возводятся пожарная часть и административно-бытовой корпус, ведется монтаж тренажерного комплекса. Полигон включит в себя учебно-тренировочные комплексы для подготовки к тушению пожаров в зданиях, факельного горения, ликвидации утечек опасных жидкостей из цистерн и трубопроводов, а также химически опасных веществ на производствах. Для обучения пожарных будут использоваться теплодымокамера и огневой симулятор «Феникс». Для спасателей предусмотрен тренировочный комплекс по спасению людей в горах и из-под завалов. Спортивный кластер будет состоять из стадиона с беговыми дорожками, футбольным полем, учебной башней и площадок для соревнований по пожарно-спасательному спорту.