Инвесторы из четырех стран заинтересовались сотрудничеством с Оренбуржьем

В рамках ПМЭФ-2026 Оренбургская область встретилась с представителями международного бизнеса и обсудила возможные инвестиционные проекты. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За четыре дня форума вице-губернатор Антон Ефимов встретился с несколькими партнерами, с которыми обсудил расширение международного экономического сотрудничества. Главными темами беседы стали развитие экспортно-импортных связей, привлечение инвестиций и поиск новых направлений для совместной работы. Накануне регион договорился с дипломатической миссией Арабской Республики Египет о проработке формата взаимодействия, который в будущем может стать фундаментом для межправительственного соглашения. Ранее вице-премьер Алексей Оверчук сообщал, что к 2030 году в районе Суэцкого канала начнет работу российская промышленная зона. Он даже допустил, что запуск может произойти и раньше указанного срока.

Оренбуржье также договорилось о подготовке нескольких бизнес-миссий Российско-Арабского делового совета на своей территории. Сегодня в организацию входят не только представители России, но и деловые круги Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира и Ирака. Предполагается, что встречи помогут оренбургским предприятиям продвинуться на рынок Ближнего Востока, установить новые связи и расширить возможности для экспорта.

Заинтересованность в сотрудничестве с регионом выразило руководство Индийского бизнес-альянса. Его представители заявили, что хотели бы стать партнерами в сфере фармацевтики, машиностроения, металлургии и туризма. Стороны планируют создать меморандум о взаимодействии и уже начать реализовывать конкретные инвестиционные проекты. Возможное сотрудничество оренбургская делегация также обсудила с представителем посольства Перу Хайме Арроспиде.

Важным итогом форума для области стало укрепление партнерства Центра инвестиций из стран БРИКС и Союза китайских предпринимателей России, в который на данный момент входит более четырех тысяч компаний. Планируется, что оренбургские компании смогут и дальше выходить на международную арену, а связи с бизнесменами из Китая будут привлекать новые инвестиционные проекты.

Яна Вежлева